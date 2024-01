Karneval in Dinslaken Altweiber-Party nun doch auf dem Altmarkt und in der Stadthalle

Mit ihrem Alleingang, die traditionelle Altweiber-Party vom Altmarkt in die Kathrin-Türks-Halle zu verlegen, hat die städtische Veranstaltungsgesellschaft Din-Event nicht nur viele Narren verärgert. Auch die Ratsmitglieder konnten sich mit dieser Neuerung nicht anfreunden. In der Ratssitzung am Mittwochabend ließen sie keinen Zweifel daran, dass sie beides wollen. Einstimmig sprachen sie sich daher – wie in dem entsprechenden Antrag von der Fraktion Die Partei gefordert – dafür aus, dass auch die Party auf dem Altmarkt nach dem Rathaussturm, der um 1.11 Uhr beginnt, stattfinden soll. Und am Abend öffnet dann um 18 Uhr die Stadthalle ihre Pforten, damit die Jecken dort weiter feiern können.