Dinslakener Rat entscheidet Grüne: Kunstrasen für die Sportanlage an der Augustastraße

Die Mitglieder des Stadtrates entscheiden in ihrer nächsten Sitzung darüber, ob die Bezirkssportanlage an der Augustastraße ein Naturrasenspielfeld bekommt oder ob sie mit Kunstrasen ausgestattet wird. Es ist auch eine Kostenfrage, denn Kunstrasen ist deutlich teurer. Hinzu kommt, dass der ursprüngliche Kostenrahmen inzwischen schon deutlich überschritten wird. Die ermittelten Mehrkosten für ein Naturrasenfeld liegen aktuell bei rund 640.000 Euro, bei Gesamtkosten in Höhe von 1,22 Millionen Euro, bei Kunstrasen machen die Mehrkosten 952.000 Euro aus, bei 1,53 Millionen Euro Gesamtkosten.