Fall des getöteten dreijährigen Mädchens Jetzt wird gegen Mitarbeiter des Dinslakener Jugendamtes ermittelt

Die Eltern des dreijährigen Mädchens sind verdächtig, ihre Tochter gemeinsam schwerst misshandelt zu haben und für ihren Tod verantwortlich zu sein. Beide befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft, nachdem sich der Verdacht anfangs nur gegen den Vater gerichtet hatte. Er war bei der Polizei erschienen und hatte dort angegeben, die Leiche seiner Tochter im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen versenkt zu haben. An der angegebenen Stelle wurde der leblose Körper des Mächen dann auch entdeckt.