Dinslaken: Gespräche im Lesegarten

Im Lesegarten mit Edith Mendel : Wie deutsche Frauen nach Island kamen

Edith Mendel liest „Frauen, Fische, Fjorde“ von Anne Siegel. Foto: mb/Martin Büttner

Dinslaken Dinslaken hat seit einiger Zeit einen idyllischen Lesegarten an der Stadtinformation. Die Rheinische Post hat sich dort mit Lesern darüber unterhalten, was sie gerade so lesen: diesmal mit Büchereichleiterin Edith Mendel.

Frau Mendel, welche Lektüre haben Sie mitgebracht?

Edith Mendel Ich habe den Titel von Anne Siegel mitgebracht „Frauen, Fische, Fjorde. Deutsche Einwanderinnen in Island“. Das ist ein kleines Taschenbuch aus dem Malik-Verlag, 2016 in zweiter Auflage erschienen. Das habe ich beim Stöbern in einer Buchhandlung entdeckt. Wir in der Dinslakener Stadtbibliothek haben es gar nicht.

Ohne, dass Sie zu viel verraten, falls jemand von unserem Gespräch zur Lektüre anregt wird, worum geht’s in dem Buch?

Mendel Dieses Buch erzählt eine ganz erstaunliche Geschichte. Es geht darum, dass vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg der isländische Bauernverband eine Werbeannonce in Lübeck geschaltet hat. Und zwar hatte man festgestellt, dass auf den entlegenen Bauernhöfen in Island Frauenmangel herrschte. Nun muss man wissen, Island war zu dem Zeitpunkt von der Infrastruktur her sehr rückständig. Es gab bis in die 60er Jahre hinein gar keine Straßen. Island spielte aber während des Krieges eine ganz wichtige strategische Rolle. Zeitweise waren dort 60.000 Amerikaner stationiert, denen standen 140.000 Einwohner gegenüber. Das heißt, es waren halb so viele Amerikaner da wie Einwohner. Diese haben viel Geld ins Land gebracht. Das ging in die Infrastruktur. Die Ausbildungschancen für alle Isländer stiegen sprunghaft an. Es war plötzlich viel Geld im Land. Zudem musste Dänemark Island in die Unabhängigkeit entlassen. Damit waren auch die Handelszölle, die Dänemark verordnet hatte, plötzlich alle weg. Es kam zu einem wirtschaftlichen Aufschwung, der bedeutete, viele junge Leute gingen in besser bezahlte Ausbildung und Arbeit, und viele junge Frauen haben einen GI geheiratet, was man in Island nicht so gerne sah. In dem Buch wird auch sehr schön berichtet, dass viele Isländer immer noch eine verschwiegene Tante in Wisconsin oder Pennsylvania hatten, die ausgewandert ist. Jedenfalls stellte man fest, dass auf den entlegenen Bauernhöfen Frauen fehlten. Dann wurde im isländischen Thing lange diskutiert, wo man denn nun Frauen hernehmen sollte. Der Präsident des isländischen Bauernverbandes kam dann auf die Idee, eine Annonce in Lübeck zu schalten.

Warum gerade Lübeck?

Mendel Lübeck hatte zu dem Zeitpunkt doppelt so viele Einwohner wie Island. Die Stadt haben die Isländer ausgewählt, weil sie gedacht haben, dass die Frauen aus Schleswig-Holstein der nordischen Kultur und Lebensweise näher sind als beispielsweise Frauen aus Bayern oder aus Schlesien. Was man allerdings in Island nicht bedacht hatte, war dass Lübeck im Zuzug großer Flüchtlingsströme lag, so dass tatsächlich nur die Hälfte der Frauen, die damals über die Annonce angeworben wurden, aus Schleswig-Holstein kamen. Sie kamen überwiegend aus den Ostgebieten. Jedenfalls löste die Annonce eine große von Island geförderte Einwanderungswelle aus. Da setzt das Buch von Anne Siegel an.

Was ist für Sie das Besondere an dem Buch?



Mendel Die Journalistin Anne Siegel hat dieses eigentlich unbekannte Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte entdeckt, ist nach Island gefahren und hat mit den zum Teil hoch betagten Damen Interviews geführt. Die führten dann zu dem Buch. Die Autorin hat einige Lebensgeschichten exemplarisch aufgegriffen und sie nacherzählt. Das ist jetzt keine Buch, das man wegen seiner literarischen Qualitäten liest. Es ist einfach ein Buch, das ein spannendes Stück Zeitgeschichte dokumentiert. Ich hatte von dieser Isländischen Werbekampagne bis dahin noch nicht gehört.

Das Buch hat also großen dokumentarischen Wert.

Mendel Wahrscheinlich werden einige der Frauen, mit denen Anne Siegel gesprochen hat, heute schon nicht mehr leben. Es wurde Zeit, dass dieses Kapitel erzählt wurde.

Wie ist es den Frauen ergangen?

Mendel Trotz großer Vorbehalte sind die Frauen in Island sehr herzlich aufgenommen worden. Voraussetzung war, sie mussten zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, sie mussten ein Gesundheitszeugnis haben und sie brauchten eine Entnazifizierungsurkunde Die Isländer wollten sich keine Nazis ins Land holen. Die Frauen sind auf Bauernhöfen gelandet und haben dort ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber sie haben dieses Nachkriegsdeutschland hinter sich lassen können und sind trotz der Abgeschiedenheit auf eine sehr offene Gesellschaft getroffen. Es waren beispielsweise auch Frauen darunter, die uneheliche Kinder hatten, was ein Stigma in der Nachkriegszeit war. In Island aber war das kein Problem. Die Frauen trafen dort auf keine Vorbehalte. Das war für sie eine zwar ganz fremde, aber positive Erfahrung. Die Frauen waren in Island gewollt, und sie haben offenbar auch die Erwartungen erfüllt, die man in sie gesetzt hatte. Sie waren alle bereit, hart zu arbeiten, haben sehr schnell die Sprache gelernt, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Es gab keine Hilfssprache wie Englisch, über die man sich verständigen konnte. Die Frauen waren bereit, sich auf dieses neue Land einzulassen. Es ist bewundernswert, wie sie sich in der neuen Umgebung durchgebissen haben.