Integration an einer Dinslakener Schule „Ich hatte Angst, hier nicht Fuß zu fassen“

Jerome ist Schüler an der Ernst-Barlach-Gesamtschule (EBGS) in Dinslaken. Englisch und Erziehungswissenschaften sind seine Lieblingsfächer. Aber auch in Deutsch ist er ziemlich gut. In Schulnoten drückt sich das aktuell in einer 2 aus, also „gut“. Eine unkomplizierte Schullaufbahn, könnte man meinen. Doch das täuscht.