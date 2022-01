Täter flüchten im Auto : Geldautomat in Lohberg gesprengt

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Zeuge beobachtete, wie nach der Sprengung drei Unbekannte in einem Auto flüchteten. Der Schaden am Gebäude ist so groß, dass Bewohner vorsorglich evakuiert werden mussten.

Unbekannte haben am Freitagmorgen einen Geldautomaten im Vorraum einer Bank an der Steigerstraße in Lohberg gesprengt. Ein Zeuge hörte gegen 4 Uhr einen lauten Knall und beobachtete vom Fenster aus drei Unbekannte, die in einem Auto vom Tatort flüchteten.

Zur Beute und Schadenshöhe kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Durch die Sprengung entstand erheblicher Schaden am Gebäude. Aufgrund des Gebäudeschadens mussten die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert werden. Das Ordnungsamt Dinslaken unterstützte die Polizei und versorgte die Menschen an einer zentralen Sammelstelle.