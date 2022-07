Caritas und Diakonie bieten Hilfe : Geflüchtete aus der Ukraine sind in Dinslaken willkommen

Die Solidarität mit der Ukraine war in Dinsalken von Anfang an serh große. Das Foto entstand im März bei einer Schüler-Demo in Dinslaken. Foto: Elsing Foto: Michael Elsing

Dinslaken 609 Menschen sind bisher aus der Ukraine gekommen. Davon halten sich noch 441 in Dinslaken auf, darunter 167 Kinder und Jugendliche. Viele wurden privat untergebracht.

So werden die ankommenden Menschen sowohl in den Flüchtlingsunterkünften der Caritas als auch in privatem Wohnraum untergebracht. Neben dem städtischen Wohnraumvermittler ist auch das Team der Diakonie für die Vermittlung von privatem Wohnraum zuständig. „Wir haben insgesamt bisher 110 Unterbringungsangebote von Privatpersonen vermittelt – vom Gästezimmer bis hin zur leerstehenden Souterrain-Wohnung“, sagt Nicole Elsen-Mehring, Geschäftsführerin der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken. Aus Sicht der Stadt Dinslaken bietet die Möglichkeit der Vermittlung in Privathaushalte viele Vorteile für die geflüchteten Menschen. „Viele müssen sich erst einmal in Ruhe, mit dem, was sie erlitten haben, auseinandersetzen. Dazu gehört auch die Sorge um die Zurückgebliebenen. Viele haben in den Gastfamilien menschliche Nähe ihrer Gastgeber und deren Familien erfahren. Neue soziale Verbindungen sind entstanden, die Trost spenden und beim Zurechtfinden in dieser neuen Situation helfen“, unterstreicht Bürgermeisterin Eislöffel.