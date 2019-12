Im Rathaus : Delegation aus China zu Besuch

Dinslaken Gespräche über umweltschonende Energieversorgung mit Dinslakener Know-how.

In Dinslaken wurden nicht nur die in Gulou begonnenen Gespräche zwischen den Geschäftspartnern und den Bezirksvertretern fortgesetzt, die chinesischen Gäste nutzen die Gelegenheit, sich bei einer Besichtigung der Nanofiltrationsanlage des Wasserwerks in Löhnen und dem Biomasse-Heizkraftwerk an der Gerhard-Malina-Straße in Dinslaken von dem Stand der Technik der Stadtwerke Dinslaken zu überzeugen.