Hilfseinrichtung in Dinslaken zieht Bilanz : Corona-Pandemie eröffnet dem Friedensdorf neue Wege

Dinslaken Die Hilfsorganisation konnte 2021 wieder mehr verletzte Kinder aufnehmen. Die finanzielle Lage ist trotz starken Rückgangs bei den Zuwendungen durch Erbschaften stabil.

Es war ein schwieriges Vereinsjahr, auf das die Mitglieder der Aktion Friedensdorf in ihrer Hauptversammlung in der Dinslakener Zentralstelle zurückblickten. Ein Jahr voller neuer Herausforderungen, ein Jahr voller Entscheidungen, neue Wege zu gehen.

Kultfestival in der Eifel : Das müssen Sie zu Rock am Ring 2022 wissen

Um zu ermöglichen, dass inzwischen fast viermal so viele Mädchen und Jungen im Friedensdorf leben, als noch vor einem Jahr, ist die Hilfsorganisation teilweise neue Wege gegangen. So wurden Kinder aus Usbekistan und Tadschikistan, die normalerweise gemeinsam mit Kindern aus Afghanistan in einem Charterflug nach Europa kommen, mit Linienflügen nach Deutschland gebracht. Im Mai 2022 war es dann erstmals nach drei Jahren wieder möglich, gemeinsam mit Partnerorganisationen – in Usbekistan mit „Soglom avlod uchun –Stiftung für eine gesunde Generation“ und in Kirgistan mit „Together to Health “ – Kinder aus den zentralasiatischen Ländern für eine medizinische Behandlung auszuwählen.