Lockdown II in Dinslaken : Friedensdorf benötigt Kleidung für die Kinder

Dinslaken Wegen des Lockdowns sollen Sachspenden per Post verschickt oder in die Sammelcontainer eingeworfen werden. Geschirr und Haushaltswaren werden derzeit nicht benötigt.

Hilfe in Hückelhoven : Tafel nimmt wieder Spenden an

Neue oder gut erhaltene Bekleidung können per Post geschickt oder in die Friedensdorf-Sammelcontainer eingeworfen werden. Sammelcontainer befinden sich vor der Friedensdorf-Zentralstelle in Dinslaken oder am Eingang der Rua Hiroshima in Oberhausen. Die Pakete können an die folgende Adresse geschickt werden: Friedensdorf International, Sachspenden, Lanterstraße 21, 46539 Dinslaken.