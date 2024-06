Mitgliederversammlung Aktion Friedensdorf „Immer mehr Menschen suchen im Müll nach Essbarem“

Die Arbeit wird nicht weniger. Aber schwieriger. Das wurde bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Aktion Friedensdorf in der Dinslakerner Zentralstelle deutlich. Handlungsbedarf gebe es genügend, denn „unsere Partnerorganisationen von Afrika bis Zentralasien berichten, dass durch den Krieg in der Ukraine nach wie vor die Lebenskosten drastisch erhöht sind und teils weiter steigen, sodass immer mehr Familien in existenzielle Not geraten“, erläuterte Friedensdorf-Leiterin Birgit Stifter.