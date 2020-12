Am geschlossenen Freibad Hiesfeld : Schaukästen am Freibad Hiesfeld zertrümmert

Hiesfeld Auf dem Gelände des geschlossenen Freibads Hiesfeld ist es erneut zu Vandalismus gekommen. Der Freibadverein ärgert sich über den finanziellen Schaden und über die Zerstörungswut. „Die haben unsere Schaukästen eingeschlagen“, schildert der Vereinsvorsitzende Thomas Giezek, was vorfand.

Die flachen Glaskästen sind außen am Haus angebracht. Der Inhalt ist weg. Es handelte sich um „Fanartikel“: Baby-T-Shirts mit Freibad-Hiesfeld-Aufdruck. Und der Verein hatte einen Weihnachtsgruß an die Mitglieder ausgehängt, auch der ist verschwunden.

Die Tür zum Kiosk des Gebäudes war bereits verbrettert, weil es in der Vergangenheit schon Vandalismus gegeben hatte. Auch diese Verbretterung wurde nun aufgehebelt und das Glas der Kiosk-Tür dahinter eingeschlagen, aber nicht vollends zerstört. Die Täter seien offenbar nicht ins Gebäude gelangt, vermutet Giezek. Die Zerstörungen müssen irgendwann zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen in der vergangenen Woche angerichtet worden sein. Der Verein geht davon aus, dass sie vermutlich in der Nacht zu Donnerstag stattgefunden haben, da sie am Morgen direkt bemerkt worden seien. Den Schaden beziffert der Verein auf einige hundert Euro. Wobei man nicht sicher sei, ob man die Scheiben an den Schaukästen überhaupt noch mal ersetzen werde, so Thomas Giezek.