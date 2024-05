Freibadsaison in Dinamare Kurzurlaub auf fast 15.000 Quadratmeter Liegefläche

Neuerungen gibt es auch in diesem Jahr. Und die betreffen vor allem die Sicherheit und den Komfort in und am Wasser. Dabei setzt die Dinslakener Bäder GmbH auf die neueste Technik: Das Personal im Dinamare erhält im Laufe des Sommers am Beckenrand Unterstützung durch KI (Künstliche Intelligenz). 13 Kameras wurden an den öffentlichen Becken installiert, um die Sicherheit der Schwimmgäste zu erhöhen.