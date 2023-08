Starke Stimmen in Dinslaken Frauenchor-Workshop für ein Konzert mit der DC Voiceband

Der Workshop mündet in einer Teilnahme am Konzert der DC Voiceband am 1. Oktober um 17 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle. Konzertkarten gibt es ab sofort bei den Mitgliedern der DC Voiceband, den Workshop-Teilnehmerinnen sowie zuzüglich der üblichen Gebühren bei Reservix und in der Dinslakener Stadtinformation am Rittertor.