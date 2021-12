Wohnung in Dinslaken : Frau überrascht Einbrecher

Als die Wohnungsbesitzerin die Tür ihrer Wohnung an der Wiesenstraße aufschloss, hörte sie Klirren und einen Knall. Die beschädigte Terrassentür zeigte, wen sie hier bei der „Arbeit“ gestört hatte.

