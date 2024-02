Vorfall in Dinslaken Frau bleibt mit Arm in Bustür stecken – Busfahrer fährt einfach weiter

Jetzt sucht die Polizei Zeugen: „Den Vorfall müssen mehrere Personen, die in dem Linienbus saßen, mitbekommen haben“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. Unter anderem wird eine Frau gesucht, die mit ihrem Kinderwagen kurz zuvor in den Bus eingestiegen sein soll. Ebenso gesucht wird ein Mann, der versucht haben soll, den Busfahrer durch laute Rufe auf den Unfall aufmerksam zu machen.