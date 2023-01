Unfall in Dinslaken Fußgängerin von Pkw angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagabend gegen 20.30 Uhr ereignete, ist eine 58-jährige Frau aus Dinslaken schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam die Fußgängerin aus der Feldstraße. Beim Überqueren der B8 (Willy-Brandt-Straße) wurde sie von dem Wagen eines 30 Jahre alten Mannes fasst. Er war mit einem schwarzen Fiat Punto auf der B8 unterwegs und fuhr in Richtung Voerder Straße. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus nach Duisburg. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den Wagen des Mannes hat die Polizei sichergestellt. Nach Angaben der Ärzte besteht für die 58-Jährige keine Lebensgefahr.