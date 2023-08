Vom 10. bis 17. September Fotoausstellung zeigt Schicksal von Geflüchteten

Info

Zuerst Am Sonntag, 10. September, ist die Ausstellung von 11 bis 14 Uhr im Gemeindehaus Aldenrade, Schulstraße 2, in Duisburg zu sehen. Um 10 Uhr findet zum Thema „HOPE – HoffnungBewegt!“ ein Gottesdienst für alle Generationen in der Evangelischen Kirche Aldenrade, Friedrich-Ebert-Straße 139, in Duisburg statt.

Danach Am Dienstag, 12. September ist die Ausstellung von 11 bis 16.30 Uhr im Café Komm der Diakonie, Bahnhofsplatz 4-6, in Dinslaken, zu sehen.

Sodann Am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. September, ist die Ausstellung im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Hiesfeld, Kirchstraße 7, in Dinslaken zu sehen: am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr, am Freitag von 10 bis 13 Uhr. Um 18 Uhr findet dort ein Jugendgottesdienst zum Thema "Hoffnung" statt.

Zuletzt Am Sonntag, 17. September, ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr während des Gemeindefestes der Evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken im Gemeindehaus, Duisburger Straße 72, in Dinslaken zu sehen.