Gut für’s Image der Stadt : Dinslaken fördert „Glanzlichter“ mit bis zu 5000 Euro

Dinslaken „Glanzlichter“ sind gut fürs Image der Stadt: Aus diesem Grund fördert Dinslaken besondere Events mit bis 5000 Euro. Die Antragsfrist endet am 30. September.

Die Stadt Dinslaken stellt seit Jahren Fördermittel für Veranstaltungen in Dinslaken zur Verfügung. Nun wurden die Förderrichtlinien angepasst, um Anreize für eine höhere Beteiligung zu schaffen und auch neue, innovative Formate zu etablieren. Punkten können aber auch solche, die traditionsreich und seit Jahren in Dinslaken verankert sind. Unter dem Namen „Glanzlichter – Imagefördernde Veranstaltungen in Dinslaken“ können Veranstalter bis zum 30. September 2022 eine Förderung für Veranstaltungen in 2023 beantragen.