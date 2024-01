Einsatz in Dinslaken Topf auf Herd angebrannt – Feuerwehr kommt mit Großaufgebot

Dinslaken · Menschenleben in Gefahr – so lautete das Einsatzstichwort. Entsprechend groß war das Aufgebot an Einsatzkräften. Doch als die Feuerwehr eintraf, war die Quelle des Rauchs bereits beseitigt.

30.01.2024 , 09:57 Uhr

Die Feuerwehr musste am Einsatzort gar nicht mehr eingreifen (Symbolbild). Foto: dpa/Robert Michael

Angebranntes Essen hat am Montagnachmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr Dinslaken berichtet, wurde sie am Montag um 15.58 Uhr alarmiert – Stichwort: Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr. Die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Eppinghoven, sowie der Rettungsdienst der Feuerwehr, rückten umgehend in die Dinslakener Innenstadt aus. Am Ort des Geschehens eingetroffen, konnte der Einsatzleiter schnell Entwarnung geben. Ein angebrannter Topf auf dem Herd und damit verbundener Rauch in der Wohnung hatten den Rauchwarnmelder ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, hatte jemand den Topf bereits vom Herd genommen. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Alle 33 Einsatzkräfte konnten umgehend wieder zu ihren Standorten zurückkehren.

(fbl)