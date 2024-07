Seltenes Tier in Dinslaken aufgetaucht Feuerwehr rettet schwarzen Schwan

(me) Daniel Pooth von der Feuerwehr Dinslaken musste am gestrigen Morgen einen nicht alltäglichen Job erledigen. Er war Gesprächspartner der WDR 2-Moderatorin Steffi Neu. Warum sich Pooth im Radio ihren Fragen stellen durfte, hatte einen ebenso wenig alltäglichen Grund. Denn die Feuerwehr Dinslaken wurde am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr unter dem Stichwort „Tier in Not“ alarmiert.