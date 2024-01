Nacht zum Mittwoch Eine Nacht, zwei Brände – Feuerwehr Dinslaken stundenlang im Einsatz

Dinslaken · Ein brennender Altpapiercontainer und eine brennende Mülltonne haben am späten Dienstagabend bis in die Nacht die Feuerwehr in Dinslaken beschäftigt. Brisant war die Nähe eines Brandherdes zu einem Möbelgeschäft.

31.01.2024 , 11:57 Uhr

Ein Altpapiercontainer stand in Flammen. Foto: Feuerwwehr Dinslaken/Feuerwehr Dinslaken

Zwei Brände haben am Dienstagabend die Feuerwehr Dinslaken stundenlang beschäftigt. Zunächst rückten um 22.21 Uhr die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte aus, da eine Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst hatte. In der Hans-Böckler-Straße brannte ein mit Altpapier gefüllter Container. Der Container stand direkt neben einem Möbelgeschäft, sodass die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindert werden musste. Die Feuerwehr löschte das brennende Altpapier und verhinderte, dass größere Mengen Brandrauch in das Geschäft eindrangen. Zum Löschen des Containers wurde eine Öffnung mit einem Trennschleifer geschaffen und der Container mit Schaum geflutet. Um 23.40 Uhr wurde die Einheit Hiesfeld zu einer brennenden Mülltonne gerufen. Nachdem die Mülltonne gelöscht war, unterstützte die Einheit die aufwendigen Löscharbeiten in der Hans-Böckler-Straße. Der Einsatz dauerte bis 2 Uhr in der Nacht zum Mittwoch.

(fbl)