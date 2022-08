Feuer an der Luisenstraße : Feuerwehr löscht Brand in Industriebetrieb in Dinslaken

Feuerwehr löscht Brand in Industriebetrieb in Dinslaken

Feuer an der Luisenstraße

Einen Brand in einem Industriebetrieb an der Luisenstraße musste die Feuerwehr löschen. Foto: fw/Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Als die Feuerwehr am Mittwochmorgen zur Luisenstraße ausrückte, stand bereits eine Rauchwolke über dem Areal. Zwei Stunden dauerte der Löscheinsatz.

Ein Brand in einem Industriebetrieb an der Luisenstraße hat am Mittwoch, 3. August, um 7.42 Uhr die Feuerwehr Dinslaken auf den Plan gerufen. Bereits bei der Anfahrt war eine Rauchwolke sichtbar. Das Feuer wurde mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und unter Zuhilfenahme der Drehleiter abgelöscht.