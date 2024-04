Am Bahnhof Dinslaken Festnahme nach Einbruch in eine Buchhandlung

In die Buchhandlung am Bahnhof Dinslaken ist eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlug am Donnerstagabend ein 36-jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen gegen 22.40 Uhr mit einem Mülleimer die Scheibe der Bahnhofsbuchhandlung ein und stahl mehrere E-Zigaretten.