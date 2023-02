Mehr als 50 Veranstaltungen So feiert die Stadt Dinslaken ihr Jubiläum

Die Stadt Dinslaken lädt in diesem Jahr dazu ein, gemeinsam die Erhebung Dinslakens zur Stadt vor 750 Jahren zu feiern. „Wir feiern gemeinsam, bunt, vielfältig mit einem abwechslungsreichen Programm. Schon jetzt danke ich allen Menschen, den Vereinen und Gruppierungen, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement das Jubiläumsjahr bereichern und unterstützen. Die Dinslakener*innen und unsere Gäste von außerhalb können sich auf verschiedenste Veranstaltungen freuen“, verspricht Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 26. Februar, in der Kathrin-Türks-Halle ist bereits ausverkauft.