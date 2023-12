Vorverkauf beginnt Fantastival 2024 wieder mit vielen Stars

In den vergangenen Jahren haben sich die Stars in Dinslaken die Klinke in die Hand gegeben: Tom Jones, Amy Macdonald, Mando Diao, Anastacia, Johannes, Oerding, Max Giesinger, Nena, Gentleman, Milow, Bosse, BAP und viele weitere standen schon auf der Bühne im Burgtheater. Stars hautnah: Das wird beim 25. Fantastival vom 10. bis 20. Juli 2024 nicht anders sein.