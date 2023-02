Feuerwehreinsatz in Dinslaken Brennender Fahrradanhänger – 31-Jähriger verletzt

Zu einem Brand in einem Haus an der Hünxer Straße wurde am späten Donnerstagabend die Feuerwehr Dinslaken gerufen. Das Feuer war um 23.05 Uhr Uhr im Flur des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Fahrradanhänger in Brand geraten.