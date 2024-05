Initiative für mehr Respekt Kein Schattenrat, der Entscheidungen im Hinterzimmer auskungelt

Mit großer Verwunderung reagiert Dinslakens stellvertretender Bürgermeister Eyüp Yildiz auf die Kritik der Aktiven Wählergemeinschaft (AWG) an seinem Aufruf, eine Initiative für ein gemeinsames und respektvolles Handeln von Politik und Verwaltung im Interesse Dinslakens zu starten. Einerseits, so schreibt Yildiz in einer Pressemitteilung, bestätige die AWG seinen Befund nach der Ratssitzung vom 23. April, dass man von einen gemeinsamen und respektvollen Handeln für Dinslaken weit entfernt sei. Dann aber verfalle die Wählergemeinschaft genau in die Verhaltensmuster, die sie doch scheinbar kritisiere. Statt sich unvoreingenommen mit dem Vorschlag auseinanderzusetzen, greife die AWG zu „bösartigen Unterstellungen“, erklärt Yildiz.