Radfahrerin belästigt : Exhibitionist lässt in Hiesfeld die Hosen runter

Ein Radfahrerin war am Montagnachmittag auf dem Berthold-Schön-Weg unterwegs. Plötzlich sah sie, wie vor ihr ein Mann die Hose runterließ.

Ein Exhibitionist hat am Montagnachmittag in Hiesfeld eine Frau belästigt. Gegen 17.45 Uhr befuhr die 50-jährige Oberhausenerin mit ihrem Fahrrad den Berthold-Schön-Weg in Richtung Franzosenstraße. In Höhe Kirchweg stand ein bislang unbekannter junger Mann, der die 50-Jährige anschaute, seine Hose herunter ließ und sich zu befriedigen begann.