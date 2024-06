Wohnungsmarkt in Dinslaken Traum vom Eigenheim bleibt oft ein Traum

Viele Jahre lang kannten die Preise für Wohnimmobilien nur eine Richtung: steil nach oben. Niedrige Kreditzinsen und ein Mangel an Wohnraum machten es möglich. Im Jahre 2022 kündigte sich eine Umkehr an. Die Preisanstiege waren moderater und die Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge verringerte sich. Als Gründe führt der Grundstücksmarktbericht 2024 die gestiegenen Zinsen, die Verunsicherung der Marktteilnehmer durch den Ende Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieg mit seinen Folgen und Unsicherheiten bezüglich des Gebäudeenergiegesetzes an.