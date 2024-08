Ein Dinslakener Wahrzeichen Erste Seilscheibe hängt wieder im Lohberger Förderturm

Dinslaken · An vielen Stellen rund um den Förderturm auf dem ehemaligen Zechengelände in Lohberg hatten sich Grüppchen von Schaulustigen gebildet. Die Blicke der Menschen waren nach oben gerichtet. Denn in etwa 70 Metern Höhe wurde Millimeterarbeit geleistet.

05.08.2024 , 15:25 Uhr

Rund acht Meter beträgt der DUrchmesser der Seilscheibe. Sie ist etwa 12,5 Tonnen schwer. Foto: Heinz Schild