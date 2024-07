Seismische Messungen in Dinslaken Warum Geologen gebannt in die Tiefe horchen

An den drei eigentümlichen Fahrzeugen senken sich zwischen den klobigen Reifen nahezu synchron merkwürdige Apparaturen ab, bis sie flach auf dem Asphalt aufliegen. Der Lärm schwillt an, und dann spürt man es, auch in 20 Meter Entfernung: Der Boden zittert, vibriert. Wenige Augenblicke später ist es schon vorbei. Die Apparaturen heben sich von der Fahrbahndecke. Der ganze Konvoi rollt 20 Meter weiter. Das Prozedere wiederholt sich.