Feuerwehr im Einsatz Erdgas strömt aus Fahrzeug aus – großräumige Absperrungen

Dinslaken · Aus einem Fahrzeug ausströmendes Erdgas hat am Montagmorgen für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz in Hiesfeld gesorgt. Die Kurt-Schumacher-Straße war zeitweise gesperrt. Warum der Einsatz so lange dauerte.

12.09.2023, 08:14 Uhr

Die Feuerwehr war bis zum Abend im Einsatz. Foto: dpa/Robert Michael

Gasgeruch hat am Montagmorgen die Feuerwehr Dinslaken in den Ortsteil Hiesfeld zur Kurt-Schumacher-Straße ausrücken lassen. Wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete, strömte aus einem mit Erdgas betriebenem Fahrzeug aus unbekannter Ursache Erdgas aus. Die Feuerwehr sperrte gemeinsam mit der Polizei den Bereich großräumig ab und stellte den Brandschutz sicher. Von der Absperrung war zeitweise auch die Kurt-Schumacher-Straße im Bereich der Kreuzung zur Brinkstraße betroffen. Weil weitere Maßnahmen an dem betroffenen Fahrzeug erst nach Reduzierung des Druckes im Erdgastank durchgeführt werden konnten, blieb die Feuerwehr mehrere Stunden vor Ort. Schließlich wurde das Fahrzeug an einem anderen Ort bewegt und durch den DIN Service abgesperrt. Gegen 19.20 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Beteiligt waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und Hiesfeld.

(RP)