Doppelkonzert in Dinslaken : Elfenartige Klangwelten am Vibraphon

Izabella Effenberg wirbelt am Vibraphon. In ihren Kompositionen verbindet sie Techniken und Stile aus Barock, Klassik und Impressionismus mit der freien Improvisation des Jazz. Foto: Jochen Emde

Dinslaken Klavier, Sitar, Vibraphon und „Daumenpiano“ Array Mbira: Das Iza Effenberg Trio und das Pulsar Trio begeistern im Doppelkonzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina Schack

Dass ein kultureller Austausch hervorragend über die Musik transportiert wird, ist nichts Neues. Ud und Rebek „integrierten“ sich als Laute und Fiedel in die Musik des Mittelalters. China, Japan und Korea sind Hochburgen für Konzertflügel und Orchesterinstrumente und das eine Sitar im Jazz und Prog-Rock eine perfekte Alternative zur E-Gitarre ist, stellte am Samstag das Pulsar Trio im Ledigenheim Lohberg unter Beweis.

Matyas Wolter ist ein Virtuose auf seinem klassischen indischen Instrument. Die typischen rythmisch-melodiaschen Wendungen mit den kleinen Beschleunigungen findet man bei ihm allerdings nur im ältesten Stück des Trios.

Info Erinnern und unterstützen Trauer Die Jazz Initiative trauert um Prof. Dieter Oelschlägel und Harro Düx. Beide waren Vereinsmitglieder, Düx von der ersten Stunde an. Und beide waren in Lohberg engagiert und haben, so erinnerte Johannes Hermens am Samstag vor Konzertbeginn, dem Club viel geholfen. Engagement Engagiert ist auch das Pulsar Trio. Die Musiker unterstützen Konstantin Weckers „Eine Million gegen Rechts“ für den Erhalt soziokultureller Zentren in den neuen Bundesländern.

Es ist Beate Wein, die am Flügel den Ton angibt. Rockig, mit eingängigen Loops und pulsierende Beats, die von Aaron Chris am Schlagzeug aufgenommen und vorangetrieben werden. Darauf spielt Wolter in atemberaubendem Tempo seine Soli.

Ebenfalls kleine Riffs, die über die gesamte Länge des breiten Sitargriffbetts mit den gebogenen Metallbünden huschen und die Resonanzsaiten des Instruments so charakteristisch in Schwingung versetzen. Wenn dann noch der Synthesizer auf Beate Weins Flügel pocht wie die Rotorblätter eines startenden Hubschraubers, wird die Grenze zwischen Jazz und Krautrock komplett durcheinandergewirbelt.

Das Pulsar Trio ist modern, experimentell, offen. Es muss mehr als nachdenklich stimmen, dass diese drei thematisieren, dass sie in Sachsen, Brandenburg und Thüringen leben, Bundesländer, in denen sie diese Weltoffenheit so bedroht sehen, dass Beate Wein im Konzert darüber redet.

Dann aber spricht wieder die Musik, reißen die Rhythmen das Dinslakener Publikum mit. Das offizielle Set endet mit einem „Wettrennen“ zwischen Wein und Wolter, das Tempo, mit dem ihre Finger ihr Loop-Motiv wiederholen, ist irrwitzig. Völlig tiefenentspannt folgt die Zugabe.

Aaron Chris gibt einen Herzschlag vor: unterm Flügel liegend schlägt er gegen den Resonanzboden. Ein unvergesslicher Abschluss eines Doppelkonzertes, das ebenso unvergesslich begann.

Auch Izabella Effenberg setzte fließende, sich wiederholende und doch leicht verändernde Motive. Ganz allein saß sie zum Konzertbeginn auf der Bühne, im schwarzen Shirt und rosa Tüllrock, und verzauberte mit Klängen, die an Harfenmusik erinnerten, jedoch metallischer schwangen.

Elfenjazz mag man es kurzerhand nennen, das Instrument, dem sie diese wunderbaren Töne entlockte, ist jedoch afrikanischen Ursprungs und in dieser Form „die Idee eines verrückten amerikanischen Erfinders“, erklärt Izabella Effenberg.

Es handelte sich um ein Array Mbira, die Erweiterung von Mbira oder Kalimba auf den Tonumfang eines Klaviers. Die Musikerin hat inzwischen sogar eine CD mit dem Array Mbira eingespielt. Dabei ist ihr Hauptinstrument das Vibraphon.