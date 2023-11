Diebstahl in Dinslaken Vor Laden abgestelltes Elektromobil gestohlen

Ein vor einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnstraße in Dinslaken abgestelltes Elektromobil ist gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 59-jährige Frau aus Dinslaken ihr Elektromobil am Donnerstag gegen 18.20 Uhr vor dem Ladenlokal abgestellt. Als sie gegen 18.35 Uhr zu ihrem Elektromobil zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug gestohlen worden war. Das schwarze Elektromobil führte das schwarze Versicherungskennzeichen 106NEC und hatte sowohl vorne als auch hinten einen Korb angebracht. Nun fragt die Polizei, ob jemand den Diebstahl beobachtet hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 6220 entgegen.