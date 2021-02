21 Einsätze für den Rettungsdienst : Rauchmelder in Mehrfamilienhaus ausgelöst – Nachbar alarmiert daraufhin die Feuerwehr

Dinslaken Die winterliche Witterung mit starken Schneefällen und glatten Straßen machte auch der Dinslakener Feuerwehr zu schaffen. Dadurch verzögerte sich die Anfahrt zur Einsatzstelle.

Die Feuerwehr wurde Sonntagmorgen gegen 6 Uhr alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete „Feuer – Menschenleben in Gefahr". Ein Nachbar eines Sechs-Parteien-Hauses an der Hans-Böckler-Straße hatte Heimrauchmelder gehört. Die Feuerwehr konnte sich durch ein offen stehendes Kellerfenster Zutritt zu der betroffenen Wohnung verschaffen. Bei der Erkundung durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der Mieter schlafend in seinem Bett aufgefunden und eine leichte Verrauchung fest gestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Ursache für die Verrauchung war angebranntes Essen. Nachdem der Mieter durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden war, wurde die Wohnung an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet werden. Durch die Witterung, Schnee und Eisglätte, hatte sich laut Feuerwehr die Anfahrt zu der Einsatzstelle verzögert. Beteiligt waren die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte und der Rettungsdienst.