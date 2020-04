Fairer Handel : Eine-Welt-Laden besteht seit 40 Jahren

Dinslaken Die Corona-Krise hat die Pläne der Aktiven, die sich für den fairen Handel engagieren, über den Haufen geworfen. Die Veranstaltungen, die zum Jubiläum geplant waren, können in diesen Zeiten nicht stattfinden. Die Arbeit geht weiter.

Im Jahre 1980 wurde der Verein Eine-Welt-Gruppe Dinslaken (damals noch Dritte-Welt-Gruppe) gegründet und der Laden konnte eröffnet werden. Schon vorher setzten sich Aktive für den Gedanken des fairen Handels ein. Zu ihnen gehörte Heinrich Knechten, der damals als Kaplan in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Vincentius tätig war. Er richtete einen Verkauf in seiner Wohnung an der Gartenstraße ein, wie sich Edith Bruckwilder erinnert. Das waren die Anfänge des Vereins und des späteren Ladens in der Altstadt. Kaffee aus Nicaragua, Honig und Tee sowie Taschen aus Jute, als Alternative zu den Einkaufstüten aus Plastik, gehörten damals zum Angebot. „Zudem bekamen die Kunden Informationen zur politischen Situation in den Ländern, in denen die Waren hergestellt wurden“, berichtet Edith Bruckwilder. „Der Verkauf war damals Mittel zum Zweck, um über politische Hintergründe zu informieren.“ Das hat sich im Laufe der Jahre etwas geändert. Heute steht der faire Handel mit Informationen über die Projektpartner in den verschiedenen Ländern und deren Produktionsbedingungen im Mittelpunkt. Das Warenangebot ist ausdifferenziert und wesentlich größer als früher. Im Verkauf gab es eine Professionalisierung, dazu gehört auch, dass Waren professioneller präsentiert werden und nicht wie in Anfangszeiten mangels Geld in Apfelsinenkisten, wie Edith Bruckwilder berichtet. Heute gehört das Dinslakener Geschäft bundesweit zu den ältesten Eine-Welt-Läden.