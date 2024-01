Tatverdächtige in U-Haft Polizei erwischt Einbrecher auf frischer Tat

In der Nacht zum Mittwoch, 24. Januar, haben Polizeibeamte der Polizeiwache Ost in Dinslaken gegen 0.30 Uhr nach einem Zeugenhinweis einen 29- jährigen Mann aus Düsseldorf und eine 32-jährige Frau aus Gelsenkirchen an einem Restaurant an der Heerstraße festgenommen, nachdem sie versucht hatten, dort einzubrechen.