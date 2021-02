Am Altmarkt in Dinslaken : Einbrecher zertrümmert Kiosk-Scheibe mit Pflasterstein

Am Altmarkt in Dinslaken

Auf Zigaretten hatte es ein Einbrecher abgesehen, der sich am Montagmorgen mit einem Pflasterstein Zugang zu einem Kiosk am Altmarkt verschaffte.

Mit einem Pflasterstein hat am Montagmorgen um kurz nach vier Uhr ein Einbrecher die Scheibe eines Kiosks am Altmarkt eingeworfen. Der Unbekannte stahl unter anderem Zigaretten, die er in helle Tüten packte. Anschließend flüchtete er auf einem Motocross-Motorrad in Richtung Kolpingstraße. Der Einbrecher trug einen gelben Helm, ein Zeuge konnte die beiden Anfangsbuchstaben des Kennzeichens erkennen: DU. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.