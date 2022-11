Tatverdächtige kommen aus Wesel und Oberhausen : Einbrecher stehlen Karts aus Halle in Dinslaken

Dinslaken Der Polizei in Dinslaken sind zwei Männer ins Netz gegangen, die für Diebstähle von Karts infrage kommen. Einige der kleinen Flitzer fanden Beamte während der Fahndung, andere sind noch verschwunden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-jährigen Oberhausener und einen 33-jährigen Weseler. Die Männer sollen zweimal in die Karthalle an der Thyssenstraße in Dinslaken eingebrochen sein: am Montag gegen 3.40 Uhr und am Mittwoch gegen 1.05 Uhr. Nach dem ersten Einbruch fehlten zwei Kinderkarts.