Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen weißen BMW an der Ober-Lohberg-Allee

Dinslaken Einbrecher stiegen in Fahrschule ein und stahlen auch mehrere Laptops sowie Echo-Smartspeaker.

Fünf Laptops, zwei Echo-Smartspeaker und einen BMW 218d haben bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Fahrschule an der Ober-Lohberg-Allee gestohlen. Die weiße Limousine ist mit dem Kennzeichen K-EX 123 ausgestattet, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, drangen die Täter in das Büro der Fahrschule ein. Die Polizei Dinslaken bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 02064 622-0 mit ihr in Verbindung setzen.