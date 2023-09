Polizei ermittelt Einbruch in Einfamilienhaus

Dinslaken · Bargeld und Schmuck haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Hünxer Straße in Dinslaken erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

25.09.2023, 08:23 Uhr

Einbrecher drangen in ein Einfamilienhaus ein (Symbolfoto). Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, auf Sonntag, 1.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Hünxer Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen sie eine Scheibe ein und hebelten anschließend ein Fenster des Hauses auf. Die Unbekannten durchsuchten alle Räume, Schubladen und Schränke und nahmen einen Tresor mit. Sie erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220, entgegen.

(RP)