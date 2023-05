Am hellichten Tag Einbruch in eine Doppelhaushälfte in Dinslaken

Dinslaken · Die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer haben Einbrecher genutzt, in eine Doppelhaushälfte an der Sebastianstraße in Dinslaken einzudringen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

09.05.2023, 11:35 Uhr

Einbrecher machten sich die Abwesenheit der Eigentümmer zunutze (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Indem sie die Scheibe einer Terrassentür einschlugen, haben sich Unbekannte am Freitag (5. Mai) Zugang ins Innere eines Hauses an der Sebastianstraße verschafft. Wie die Polizei berichtet, durchwühlten die Einbrecher in allen Räumen Schubladen und Schränke. Was sie gestohlen haben, ist noch nicht klar. Die Besitzer hatten die Doppelhaushälfte gegen 9.30 Uhr verlassen und bei ihrer Rückkehr gegen 12.15 Uhr den Schaden bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02064 6220 zu melden.

(fbl)