Tat geschah am Freitagabend : Einbrecher stehlen kompletten Tresor und Waffenschrank mit fünf Gewehren

Dinslaken Einbrecher schleppen einen Tresor und einen Waffenschrank aus einem Haus. Jetzt sind fünf Gewehre in den Händen von Kriminellen. Wer hat verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen?

Einbrecher haben in Dinslaken aus einem Haus einen Tresor und einen kompletten Waffenschrank gestohlen. Im Panzerschrank befand sich Geld. In dem Waffenschrank waren fünf Gewehre mitsamt dazugehöriger Munition. Am Morgen hatte die Polizei noch von sieben erbeuteten Waffen gesprochen, korrigierte die Zahl aber am Nachmittag.