Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Tresor aus der Dorfschule

Dinslaken Bislang noch Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6.55 Uhr, in die Kinderbetreuungsräume der Dorfschule an der Fichtenstraße ein. Sie erbeuteten unter anderem einen Tresor, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 6220.

(RP)