Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Sparschwein in einem Blumengeschäft

Dinslaken Täter schlugen eine Scheibe ein und drangen dann ins Geschäftsinnere ein.

Bislang noch unbekannte Täter schlugen am Dienstag gegen 1.30 Uhr die Scheibe eines Blumengeschäftes an der Willy-Brandt-Straße ein. Anschließend drangen sie in den Laden ein und stahlen ein Sparschwein von der Theke, wie die Polizei mitteilt. Ob und was die Täter darüber hinaus noch erbeuteten, steht zurzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefonnummer 02064 622-0.