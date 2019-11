In Einfamilienhaus eingestiegen : Schmuck, Münzen und Geld gestohlen

Dinslaken Scheibe eingeschlagen und Balkontür aufgehebelt.

Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 17.15 Uhr, eine Scheibe an einem freistehenden Einfamilienhaus am Kiefernweg ein und hebelten eine Balkontür auf, wie die Polizei mitteilt. Im Innern des Hauses durchwühlten die Unbekannten Schubladen und Schränke und öffneten einen Tresor. Sie stahlen unter anderem Schmuck, Münzen und Bargeld. Hinweise an die Polizei in Dinslaken, Telefon 02064 622-0.