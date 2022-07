Balkontür stand offen : Paar aus Dinslaken hält Einbrecher im Wohnzimmer fest

Schreck in der Morgenstunde: Ein Pärchen wurde am Mittwochmorgen in seiner Wohnung von einem Einbrecher aus dem Schlaf gerissen (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Dinslaken Über ein Baugerüst ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der zweiten Etage eines Hauses in Dinslaken geklettert. Dort riss er ein Pärchen aus dem Schlaf.

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung am Rutenwallweg ein Paar aufgeschreckt. Gegen 4.55 Uhr waren der 31-Jährige und seine Begleiterin durch das Bellen ihres Hundes geweckt worden. Beide hatten auf der Couch im Wohnzimmer bei geöffneter Balkontür geschlafen. Plötzlich stand ein unbekannter Mann im Wohnzimmer, der genauso überrascht zu sein schien wie das Pärchen.

Der 31-Jährige schlug daraufhin reflexartig auf den Eindringling ein. Es gab ein kurzes Gerangel. Wie die Polizei mitteilt, gelang es dem jungen Mann, den Fremden in Schach zu halten und am Weglaufen zu hindern, während seine Partnerin die Polizei alarmierte.

Die Beamten konnten den Eindringling, einen 24-jährigen Dinslakener ohne festen Wohnsitz, vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sich der 24-jährige Zugang zu der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses verschaffte, indem er an einem Baugerüst zum Balkon hochkletterte.