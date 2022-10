Einbruchsversuch in Dinslaken : Anwohner schlagen Einbrecher mit Gebrüll in die Flucht

Die Scheibe des Handygeschäftes hatte mehrere Löcher und Risse, so dass sie notverglast werden musste (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Dinslaken Anwohner haben in der Nacht zum Samstag einen Einbruch in ein Handygeschäft in Dinslaken vereitelt, indem sie vier Verdächtige bei dem Versuch, die Schaufensterscheibe mit Steinen einzuschlagen, aus den Fenstern der Wohnungen heraus anbrüllten. Ein Zeuge konnte zwei der vier Verdächtigen, die daraufhin die Flucht ergriffen, festhalten.

Laute Klopfgeräusche weckten in der Nacht zum Samstag gegen 0.55 Uhr einen Anwohner der Neustraße. Vom Fenster aus beobachtete er vier Verdächtige, die mit Steinen versuchten, die Scheibe eines Handygeschäftes einzuschlagen.

Nachdem mehrere Anwohner auf das Quartett aufmerksam geworden waren, die Fenster öffneten und die Verdächtigen anbrüllten, flüchteten diese in Richtung Neutor Galerie. Ein Mann, der sich in einem Restaurant aufgehalten und den Lärm ebenfalls gehört hatte, verfolgte zwei der Unbekannten in Richtung Rutenwallweg. Eine Person konnte er festhalten, die zweite hatte sich hinter einem dort abgestellten Auto versteckt. Auch diesen hielt der Zeuge bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um ein 13-jähriges Kind und einen 14-jährigen Jugendlichen. Beide stammen aus Duisburg. Die Zwei gaben an, nur bei dem Vorfall dabei gewesen zu sein, selbst aber nichts gemacht zu haben. Von den anderen beiden Unbekannten war ihnen außer ein Vorname nichts bekannt.