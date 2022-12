Tatort abgeriegelt Ein Toter nach Schüssen in Dinslakener Copyshop

Nach Angaben eines Pressesprechers der Duisburger Polizei befand sich ein 47-Jähriger in einem Copyshop an der Hünxer Straße, als ihn drei Unbekannte in dem Laden überfielen. „Zeugen hatten gemeldet, dass dort Schüsse gefallen waren“, so die Polizei. Der Geschäftsinhaber schilderte, dass er von drei Unbekannten überfallen worden sei. Sie hätten ihn mit Reizgas attackiert. Daraufhin hat er von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht. Einer der Angreifer ist getroffen worden. Er verstarb etwa eine Stunde später. Die anderen sind geflohen. Nach den Flüchtigen wird gefahndet.